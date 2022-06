LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ Beillé, 29 juillet 2022, Beillé.

LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ

Place de l’église Beillé Sarthe

2022-07-29 16:30:00 – 2022-07-29 20:30:00

Beillé

Sarthe

Beillé

Un marché local « Des choix sains de la ferme à l’assiette » se tiendra sur la place de l’église. Rendez-vous auprès des producteurs et des artisans qui seront rassemblés afin de faire découvrir au public leurs activités et leurs créations : fruits et légumes, cidres, brasserie, fromages, artisanat. Petite restauration sur place en musique.

mairiebeille72@sarthefibre.fr +33 2 43 89 03 90

