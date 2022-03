Les Marches Créatives Sarlabous Sarlabous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarlabous

Les Marches Créatives Sarlabous, 2 avril 2022, Sarlabous.

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 SARLABOUS Moulin des Baronnies

Sarlabous Hautes-Pyrénées Sarlabous Prévoir chaussures de marche

Participation au chapeau au profit de l’Association Créative. Au Moulin des Baronnies

Marche découverte 7km : Départ 9h

Marche créative 1,5km – À partir de 10h45

Restauration en musique à partir de 12h.

Avec spectacles, contes, musique, ……….

contact@ecolecreative.fr Prévoir chaussures de marche

Participation au chapeau au profit de l'Association Créative.

SARLABOUS Moulin des Baronnies Sarlabous

