Tendon Vosges Tendon Que des produits BIO et Locaux ! Venez à la rencontre de nos producteurs les premiers samedis du mois, de juin à octobre 2022 de 9h30 à 12h30. Produits laitiers de vache, chèvre et brebis, bières, tisanes et plantes aromatiques, jus de fruits, miel, pâtes, pains, légumes et œufs. De quoi remplir son cabas, son frigo et son estomac ! +33 6 18 87 67 19 Tendon

