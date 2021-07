Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Les marchés à la Ferme Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Les marchés à la Ferme Sauveterre-de-Béarn, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Sauveterre-de-Béarn. Les marchés à la Ferme 2021-07-16 18:00:00 – 2021-07-16 22:00:00 La Ferme Sahouret 36 chemin d’Oreyte

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn Venez passer un moment convivial à la rencontre des producteurs locaux (conserves, viande, fromages de chèvre, de brebis, yaourts, miel, bière artisanale, vin blanc jurançon) !Vin, bière, tapas… +33 5 59 38 56 59 dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Béarn des Gaves

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauveterre-de-Béarn Adresse La Ferme Sahouret 36 chemin d'Oreyte Ville Sauveterre-de-Béarn lieuville 43.39179#-0.93884