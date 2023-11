Les Marchands de Groove Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Marchands de Groove Les Disquaires Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les Marchands de Groove débarquent, prêts à faire danser les Disquaires avec un set coloré alternant entre reprises pop et petites pépites funk ! Les Marchands de Groove débarquent, prêts à faire danser les Disquaires avec un set coloré alternant entre reprises pop et petites pépites funk ! A découvrir dimanche 3/12 en co-plateau avec Elvire ! Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact :

