Concert donné à l’occasion des journées arts et artisanat. http://lesmarchandsdebonheur.fr/index2.html Ce groupe vocal composé de 10 exécutants rend à la chanson française ses lettres de noblesse à travers les chansons des Compagnons, de Mouloudji, de Bourvil, Montand, Ferrat… Mais aussi de chanteurs contemporains en vous invitant à un beau voyage des deux heures avec humour, tendresse et romantisme. Un vrai moment de pur bonheur.

