A l’approche du printemps, le marais semble renaître. Une belle balade au cœur du marais, la 1ère de la saison, pour commencer l’année du bon pied.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

