Guérande 44350 En hiver, l’eau, la terre et le ciel se confondent dans les marais. Profitez d’une visite guidée dans le calme absolu.

Bons marcheurs et enfants de + de 12 ans. contact@terredesel.com +33 2 40 62 08 80 http://www.terredesel.com/ En hiver, l’eau, la terre et le ciel se confondent dans les marais. Profitez d’une visite guidée dans le calme absolu.

