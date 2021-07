LES MARAIS SALANTS À FLEUR D’EAU Mesquer, 9 août 2021-9 août 2021, Mesquer.

LES MARAIS SALANTS À FLEUR D’EAU 2021-08-09 – 2021-08-09 Salorge du Rostu Rue de Rostu

Mesquer 44420

Lors des grandes marées de Juillet et Août, partez à la découverte des marais salants de Saint Molf, de sa faune et de sa flore.

Sortie de 2 heures 30 depuis la salorge du Rostu

A partir de 14 ans et plus (savoir nager)

+33 2 40 42 68 59

Lors des grandes marées de Juillet et Août, partez à la découverte des marais salants de Saint Molf, de sa faune et de sa flore.

Sortie de 2 heures 30 depuis la salorge du Rostu

A partir de 14 ans et plus (savoir nager)

dernière mise à jour : 2021-06-23 par