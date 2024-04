Les marais et leur biodiversité Marchésieux, mercredi 31 juillet 2024.

Les marais et leur biodiversité Marchésieux Manche

La roselière des Rouges-Pièces est un site remarquable pour sa biodiversité au coeur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Un guide vous apprendra comment cet espace s’est formé et les richesses qu’il recèle. Gratuit.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la Roselière des Rouges-Pièces.

Inscription obligatoire auprès du CPIE du Cotentin 02 33 46 37 06

La roselière des Rouges-Pièces est un site remarquable pour sa biodiversité au coeur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Un guide vous apprendra comment cet espace s’est formé et les richesses qu’il recèle. Gratuit.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la Roselière des Rouges-Pièces.

Inscription obligatoire auprès du CPIE du Cotentin 02 33 46 37 06 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 15:00:00

fin : 2024-07-31 17:00:00

Marchésieux 50190 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

L’événement Les marais et leur biodiversité Marchésieux a été mis à jour le 2024-04-04 par Partenaires extérieurs