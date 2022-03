Les Marais du Vigueirat en calèche Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Marais du Vigueirat en calèche Arles, 2 avril 2022, Arles. Les Marais du Vigueirat en calèche Les Marais du Vigueirat Cabanes de l'Etourneau

2022-04-02 – 2022-04-10

A travers les digues qui sillonnent le marais, découvrez la Camargue au rythme des chevaux de trait : les paysages, la faune et la flore, les oiseaux ou encore les troupeaux de taureaux et chevaux de race Camargue. Au rythme des chevaux de trait, découvrez les paysages, la faune et la flore de Camargue au milieu des Marais du Vigueirat visites.mdv@espaces-naturels.fr +33 4 90 98 70 91 http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

