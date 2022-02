Les marais du Platon, du crépuscule à l’obscurité Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Calvados

Les marais du Platon, du crépuscule à l'obscurité Bernières-sur-Mer, 3 juin 2022, Bernières-sur-Mer.

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 23:30:00

Bernières-sur-Mer Calvados Bernières-sur-Mer Allons chercher, écouter, voir la vie secrète des marais. Amphibiens, et chauve-souris nous joueront leur ballet au cours d’une balade qui mettra tous nos sens en éveil. Animation grand public à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

Allons chercher, écouter, voir la vie secrète des marais. Amphibiens, et chauve-souris nous joueront leur ballet au cours d'une balade qui mettra tous nos sens en éveil. Animation grand public à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(1-2km/3h) – Niveau 1

ens14@cpievdo.fr +33 7 83 10 01 29 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

(1-2km/3h) – Niveau 1

dernière mise à jour : 2022-02-10

