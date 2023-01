Les marais des Ponts d’Ouve, un espace préservé Carentan-les-Marais, 5 février 2023, Carentan-les-Marais .

Les marais des Ponts d’Ouve, un espace préservé

À l’occasion de la Journée mondiale des Zones humides, avec un agent du Parc, parcourez l‘Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Comment est gérée cette zone humide ? Découvrez travaux et aménagements qui permettent de préserver les différents habitats et les nombreuses espèces qui les fréquentent. Sur réservation.

