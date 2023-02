Les marais blancs de Selsoif Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Manche

Au cœur des marais du Cotentin, les paysages changent au fils des saisons. En hiver lorsque les pluies sont abondantes, le phénomène des marais blancs se forme et la moitié des chemins sont inondés. Le ciel se reflète à la surface de l'eau, le tronc des arbres disparait et brume semble s'échapper du sol. Cela donne une sensation étrange d'être au milieu d'un espace surnaturel. Durée : 4h – Difficulté moyenne ( Terrains boueux + zone humide parfois inondée ). Réservation nécessaire. Prévoir une tenue de randonnée + chaussures confortables + un change complet et des chaussures ne craignant pas l'eau. Un sac-à-dos avec bouteilles d'eau et serviette vous sera utile.

