Les Maraîcheurs Les Maraîcheurs Pierrefitte-sur-Sauldre, vendredi 7 juin 2024.

Les Maraîcheurs Visite des jardins et de la propriété 7 – 9 juin Les Maraîcheurs

Et si on partait à la recherche d’une abondance heureuse ?​​​

D’une abondance faite de nature, de travail, de plaisir et d’apprentissages ? On s’appelle Cynthia et Anatole et nous avons très envie de vous faire découvrir notre univers. Les Maraîcheurs, c’est un projet professionnel rural qui a les deux pieds sur Terre et la tête dans demain. C’est un projet ambitieux et généreux qui se trouve sur un terrain de sept hectares de prairies, bois et fourrés, à deux heures de Paris, quelque part en Sologne des rivières.

Venez découvrir et échanger avec nous sur un mode de vie en partenariat avec la nature, une consommation vertueuse et une économie locale. Et aller jetez un coup d’oeil à notre boutique, où vous attendent des produits sourcés localement et/ou favorisant un impact positif sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.

Les Maraîcheurs 30 rue de Chaon 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre

Agroécologie agroforesterie