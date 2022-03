Les Maraîchers se mettent au vert Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Maraîchers se mettent au vert Maison de quartier Rangueil, 30 avril 2022, Toulouse. Les Maraîchers se mettent au vert

Maison de quartier Rangueil , le samedi 30 avril à 14:00

Journée thématique —————— **En partenariat avec l’association Plasma** Le printemps est arrivé ! Les partenaires associatifs et municipaux organisent un temps festif et convivial autour de la sensibilisation à l’environnement. Au programme, animations, stands et ateliers égayeront la journée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier Rangueil Adresse 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Maison de quartier Rangueil Toulouse Departement Haute-Garonne

Maison de quartier Rangueil Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Maraîchers se mettent au vert Maison de quartier Rangueil 2022-04-30 was last modified: by Les Maraîchers se mettent au vert Maison de quartier Rangueil Maison de quartier Rangueil 30 avril 2022 Maison de quartier Rangueil Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne