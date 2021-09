Les Maraîchers d’Amor Pleumeur-Gautier, 25 octobre 2021, Pleumeur-Gautier.

Les Maraîchers d’Amor 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-31 12:00:00

Pleumeur-Gautier Côtes d’Armor Pleumeur-Gautier

Découvrez la coopératives des maraîchers d’Armor

Située au coeur de la zone légumière des Côte d’Armor la coopérative “Les Maraîchers d’Armor” est au service des maraîchers du Trégor et du Goëlo depuis 1970. Elle collecte et met en vente la quasi totalité des légumes frais produits dans les Côtes d’Armor et a bâti une des plus importantes stations de conditionnement de légumes frais en France. Tout y est mis au service de la qualité.

Venez découvrir les mécanismes de l’un des piliers économiques du Trégor-Goëlo en visitant la station de conditionnement de Lédénez à Pleumeur Gautier qui réceptionne et conditionne les légumes de plein champ : artichauts, brocolis, choux-fleurs, Coco de Paimpol…

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite possible sous réserve de 10 personnes minimum inscrites.

+33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/les-maraichers-darmor-site-de-conditionnement/?occurrence=2021-10-26&time=

dernière mise à jour : 2021-08-31 par