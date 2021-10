Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES MANUSCRITS DU MOYEN-ÂGE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES MANUSCRITS DU MOYEN-ÂGE Toulouse, 24 octobre 2021, Toulouse. LES MANUSCRITS DU MOYEN-ÂGE 2021-10-24 – 2021-10-24 Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne 2.5 EUR Cette animation autour de la fabrication du livre médiéval permettra au public de découvrir, par le jeu de la manipulation, les outils des copistes : parchemin, calames, plumes d’oie et enluminures n’auront plus de secrets pour les petits curieux ! Durée: 45 min

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire, jauge limitée. Les familles toulousaines sont invitées à vivre un automne aux couleurs médiévales au Couvent des Jacobins !

Pour les petits et les grands curieux, les vacances seront passionnantes et passionnées ! publics.jacobins@mairie-toulouse.fr +33 5 61 22 23 82 http://www.jacobins.toulouse.fr/ Cette animation autour de la fabrication du livre médiéval permettra au public de découvrir, par le jeu de la manipulation, les outils des copistes : parchemin, calames, plumes d’oie et enluminures n’auront plus de secrets pour les petits curieux ! Durée: 45 min

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire, jauge limitée. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Ville Toulouse lieuville 43.60328#1.44013