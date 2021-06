Sedan Maison du Gros Chien Ardennes, Sedan Les manufactures textiles en centre-ville Maison du Gros Chien Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Le centre ancien regorge d’anciennes fabriques parfois dissimulées sous des façades ordinaires. Découvrez aussi les fameuses usines « en étages » et les hôtels particuliers des manufacturiers. Rdv devant la Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

2021-07-28T15:00:00 2021-07-28T16:30:00

