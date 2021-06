Sedan Place Turenne Ardennes, Sedan Les manufactures textiles de la Meuse au Dijonval Place Turenne Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Place Turenne, le mercredi 18 août à 15:00

Du XVIIe siècle aux années 1960, la richesse de la ville repose sur la production de draps de laine. Venez découvrir ce patrimoine industriel urbain, le long de la Meuse et jusqu’au magnifique palais-usine du Dijonval. Rdv place Turenne, devant l’Hôtel de Ville.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T16:30:00

