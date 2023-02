Les mangeuses de chocolat Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Oise Chelles Dans un singulier groupe de thérapie, trois jeunes femmes – Marielle, Elodie et Liliane – doivent en principe soigner leur dépendance au chocolat. Mais elles refusent qu’un évènement « déclencheur » soit à l’origine de leur chocolatomanie. La thérapeute assiste, impuissante, à une véritable mutinerie qui remet son propre rôle en question. Elle finit par se laisser aller à des confidences contraires à toute déontologie… Un texte drôle et impertinent où le rire se mêle au drame… à déguster sans modération ! Spectacle à partir de 14H.

Durée : 1H30.

Réservation obligatoire. chelles60350@gmail.com +33 6 52 71 10 70 Chelles

