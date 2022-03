Les mangeurs d’Aurore Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pièce interprétée par Michèle Bouhet et Antoine Compagnon

Compagnie de la Trace Il ne s’agit pas pour nous de devoir de mémoire mais plutôt de cheminer dans une histoire tragiquement humaine , Renée Sarrelabout, déportée en camp de concentration à l’âge de vingt et un ans en 1943, a témoigné pour toutes ces camarades qui sont mortes, et qui n’ont pu ni revenir, ni devenir. +33 5 62 39 50 00 Gratuit

