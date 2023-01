« Les Mangeurs d’Aurore » Arçais Arçais Arçais Catégories d’Évènement: Arçais

« Les Mangeurs d'Aurore » Bar associatif « La Pigouille » Rue du Marais Arçais Deux-Sèvres

2023-01-28

« Il ne s'agit pas pour nous de devoir de mémoire mais plutôt de cheminer dans une histoire tragiquement humaine. Renée Sarrelabout, déportée en camp de concentration à l'âge de vingt et un ans en 1943, a témoigné pour toutes ces camarades qui sont mortes, et qui n'ont pu ni revenir, ni devenir… » Le spectacle "Les Mangeurs d'Aurore" est un conte musical qui s'est construit autour de ce témoignage. Source : association A teurtous

