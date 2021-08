Nantes Jardin des plantes Loire-Atlantique, Nantes Les Mam’Zèles déambulent Jardin des plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Mam’Zèles déambulent Jardin des plantes, 18 septembre 2021, Nantes. Les Mam’Zèles déambulent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin des plantes

Le Professeur Mel et son assistante Vic vous proposent une balade d’une heure dans la ville afin de retourner sur les traces du passé. Elles aborderont durant cette promenade l’architecture de la ville mais surtout elles retraceront la vie des habitantes, les règles de vie qui régissent leur quotidien. Elles les compareront avec celles d’aujourd’hui. Le tout arrosé d’un humour incisif. Petits et grands se laisseront embarquer dans cette drôle d’aventure.

entrée libre. Rendez-vous à l’entrée du Jardin des Plantes rue Georges Clemenceau.

un spectacle décalé et humoristique sur l’histoire de nos ancêtres et de notre pays. Jardin des plantes Rue Stanislas Baudry – Rue Clemenceau, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Jardin des plantes Adresse Rue Stanislas Baudry - Rue Clemenceau, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Jardin des plantes Nantes