LES MAM’S EXPOSENT : 5ÈME ÉDITION Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Lunel

LES MAM’S EXPOSENT : 5ÈME ÉDITION Lunel, 21 mai 2022, Lunel. LES MAM’S EXPOSENT : 5ÈME ÉDITION Lunel

2022-05-21 – 2022-05-21

Lunel Hérault EUR 0 0 MARCHÉ ARTISANAL nÀ l’approche de la Fête des mères, l’association Au pays de Lily renouvelle son marché artisanal et créatif. nPour cette cinquième édition, les Mam’s exposent dans le Parc Jean Hugo toutes sortes de créations : bijoux, couture, céramique, décoration… Autant d’idées cadeaux originales à offrir le dimanche 29 mai 2022. nDes food-trucks, de la musique, des ateliers enfants et bien-être mais également une tombola seront proposés à cette occasion. À l’approche de la Fête des mères, l’association Au pays de Lily renouvelle son marché artisanal et créatif. nPour cette cinquième édition, les Mam’s exposent dans le Parc Jean Hugo toutes sortes de créations : bijoux, couture, céramique, décoration… Autant d’idées cadeaux originales à offrir le dimanche 29 mai 2022. aupaysdelily@gmail.com +33 4 67 87 83 87 MARCHÉ ARTISANAL nÀ l’approche de la Fête des mères, l’association Au pays de Lily renouvelle son marché artisanal et créatif. nPour cette cinquième édition, les Mam’s exposent dans le Parc Jean Hugo toutes sortes de créations : bijoux, couture, céramique, décoration… Autant d’idées cadeaux originales à offrir le dimanche 29 mai 2022. nDes food-trucks, de la musique, des ateliers enfants et bien-être mais également une tombola seront proposés à cette occasion. ©Ville de Lunel

Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lunel Autres Lieu Lunel Adresse Ville Lunel lieuville Lunel Departement Hérault

Lunel Lunel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunel/

LES MAM’S EXPOSENT : 5ÈME ÉDITION Lunel 2022-05-21 was last modified: by LES MAM’S EXPOSENT : 5ÈME ÉDITION Lunel Lunel 21 mai 2022 Hérault Lunel

Lunel Hérault