Chartres Eure-et-Loir C’est aussi l’occasion de constater la discrétion de ce géant dans la vie quotidienne des derniers Hommes à l’avoir côtoyé dans l’Ouest de l’Europe. À noter : la Direction de l’Archéologie de Chartres métropole organise un cycle de conférences pour compléter l’exposition « Mammouths, des géants en vallée de l’Eure ». La grotte de Rouffignac en Dordogne livre environ cent soixante-dix images de mammouths, vieilles de seize à dix-sept mille ans. Frédéric Plassard présentera la place du mammouth dans l’art paléolithique, à la fois secondaire et récurrente à travers des représentations de ce site exceptionnel. +33 2 37 90 45 80 C’est aussi l’occasion de constater la discrétion de ce géant dans la vie quotidienne des derniers Hommes à l’avoir côtoyé dans l’Ouest de l’Europe. À noter : la Direction de l’Archéologie de Chartres métropole organise un cycle de conférences pour compléter l’exposition « Mammouths, des géants en vallée de l’Eure ». Annie Jourdren

