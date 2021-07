Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Les mammifères de Normandie Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Les mammifères de Normandie Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Les mammifères de Normandie

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le dimanche 22 août à 14:00 Gratuit – Inscription obligatoire

Comprendre ce que sont les mammifères et leurs différences avec les autres animaux grâce à des objets naturalisés. Animé par la Métropole et le CHENE. Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Adresse Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray