LES MAMANS DU CONGO X RROBIN LE CAC, 11 mars 2023, CONCARNEAU.

LE CAC – Ville de Concarneau présente (1-1068963 ; 2-1068964 ; 3-1068965) LES MAMAN DU CONGO X RROBIN Electro urban dance lullaby « Les Mamans du Congo » est une rencontre unique entre Gladys Samba dit Mama Glad, détentrice du matrimoine des berceuses Bantu du Congo, et de Rrobin, le beatmaker qui parle à l’oreille de la house et du rap, figure de proue du label Galant Records*. Sur scène, Les Mamans du Congo font la part belle à la danse sur les rythmes envoutants de Rrobin et mettent en lumière le quotidien de la femme congolaise d’une façon audacieuse et surtout connectée avec leur temps. Réservations PMR 02.98.50.36.43

LE CAC CONCARNEAU 10, bd Bougainville Finistere

