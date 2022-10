Les Mamans du Congo X RRobin

Les Mamans du Congo X RRobin, 11 mars 2023



2023-03-11 – 2023-03-11 ELECTRO URBAN DANCE LULLABY

« Les Mamans du Congo » est une rencontre unique entre Gladys Samba dit Mama Glad, détentrice du matrimoine des berceuses Bantu du Congo, et de Rrobin, le beatmaker qui parle à l’oreille de la house et du rap, figure de proue du label Galant Records*. Sur scène, Les Mamans du Congo font la part belle à la danse sur les rythmes envoutants de Rrobin et mettent en lumière le quotidien de la femme congolaise d’une façon audacieuse et surtout connectée avec leur temps. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

