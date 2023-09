Les mamans du Congo & Rrobin Studio de l’Ermitage Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

Prévente : 18€ – Sur place : 22€

Les mamans du Congo & Rrobin se produisent sur la scène du Studio de l’Ermitage à Paris ! Une performance explosive mêlant chant, danse, musique électronique, percussions et instruments DIY. Un spectacle détonnant coproduit par Jarring Effects et la Coopérative de Mai.

Incarner et chanter la femme africaine du futur. Éduquer. Transmettre sur les scènes internationales le matrimoine culturel et les traditions congolaises sur une musique inédite en Afrique.

Les Mamans du Congo & Rrobin signent leur retour avec un nouvel album en 2023.Au sein d’un univers combinant instruments percussifs DIY, pulsations électroniques, bass music et afrobeats à travers des boîtes à rythmes, rap et chœurs envoûtants, ce groupe charismatique et féministe entend éveiller les consciences et préserver les valeurs et rythmes & mélodies ancestrales bantoues.

Électroniser les percussions, rapper le quotidien et les faits sociaux de Brazzaville, préserver les différentes valeurs et héritages et les transmettre aux nouvelles générations, Les Mamans du Congo & Rrobin perpétuent les mémoires et apportent une nouvelle dimension dans les musiques d’Afrique.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/6371869086182132/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A241059198721048%7D%7D]%22%7D https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/les-mamans-du-congo-et-rrobin

ViviWhat Photo de Rrobin et des Mamans du Congo