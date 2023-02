Et si on dansait pour fêter ça ? Accompagnées par la vista et les machines ondulantes de Rrobin, Les Mamans du Congo et Uzi Freyja souffleront les 23 bougies de la Coopérative de Mai au cours d’une grande soirée anniversaire, une belle fête qui célèbre aussi l’engagement de femmes fortes dans leur art, leur pays, leur histoire. On se retrouvera ensuite au Club pour une after chaloupée signée Exodus et Rrobin.