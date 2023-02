LES MAMANS DU CONGO & RROBIN + 1RE LA TANNERIE, 25 mars 2023, BOURG EN BRESSE.

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE Dirigé par la charismatique chanteuse et percussionniste Gladys Samba, le groupe féminin Les Mamans du Congo voit le jour en 2018 à Brazzaville. Dans un projet où la danse fusionne avec les berceuses ancestrales Kongo, les cinq mamans chantent en Lari l’histoire de leur peuple, ainsi que le quotidien de la femme congolaise, contrainte par une société patriarcale très pesante. Elles le mettent en musique sur des rythmiques complexes jouées avec des fourchettes, assiettes, paniers, pilons et matériel de récupération. À l’initiative de l’Institut français du Congo, de la Coopérative de Mai et du label Jarring Effects, le collectif de femmes rencontre le producteur français Rrobin, spécialiste des beats hip-hop et house. Avec le beatmaker, elles sortent leur premier album en 2020. Les Mamans du Congo & Rrobin c’est donc la rencontre unique entre les berceuses bantu du congo, des instruments traditionnels DIY, le hip hop et la house. Ces afro-féministes chantent d’une façon audacieuse et connectée avec son temps pour émanciper la femme africaine et révéler au monde le matrimoine culturel congolais. Sur scène, Les Mamans du Congo font la part belle à la danse sur les rythmes envoûtants de Rrobin. Maman Gladys alterne voix suave pour bercer et rap puissant pour conscientiser. L’année 2023 sera l’année de leur grand retour, avec un second album suivi d’une tournée mondiale qui passera par la Tannerie !

LA TANNERIE BOURG EN BRESSE 123 place de Vinaigrerie Ain

