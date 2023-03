Les Malheurs de Sotiria THEATRE RONNY COUTTEURE, 21 mai 2023, FRETIN.

Les Malheurs de Sotiria THEATRE RONNY COUTTEURE. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 16:00 (2023-05-21 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

avec Bonnard Anny, Duborper Beverley, Landas Edwin, La Piana Lucia, Salomez Marc, Tournakis Maxime, Vaast AurianeLe confinement terminé, Kostas et Sotiria pensent que le pire est derrière eux, mais la réalité de la vie en Grèce vient vite les rattraper.C’est la fin du confinement en Grèce et le problème de la vaccination contre le Covid se pose de plus en plus. Kostas et Sotiria se débattent dans des problèmes financiers suite à la mise au chômage de Kostas. De plus, Sotiria a perdu un oeil au cours d’une manifestation contre les mesures prises par le gouvernement. Leur fille, Eléni, étudiante en droit, vient alors leur présenter deux prétendants aux idées politiques diamétralement opposées…Une comédie dramatique de notre époque, avec des moments de joies, des galères et le climat social et politique de la Grèce en toile de fond. Les Malheurs de Sotiria

THEATRE RONNY COUTTEURE FRETIN 1, rue Léon Gambetta Nord

