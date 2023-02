LES MALHEURS DE SOPHIE ESSAION – SALLE THEATRE, 8 février 2023, PARIS.

LES MALHEURS DE SOPHIE ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 (2023-02-08 au ) 14:20. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

ESSAION présente ce spectacle Sophie pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ? Et son entourage supportera-t-il longtemps cette petite fille audacieuse ?Un enfant, on dirait que c’est né pour faire des bêtises. Souvent, on pense aux garçons. Eh bien non. Cette fois-ci, c’est une fille. Son prénom : Sophie ! Espiègle, inventive et souvent malicieuse, elle emprunte des chemins interdits, seule ou accompagnée de son cousin Paul, véritable garçon modèle, parfois influençable mais souvent raisonnable. Vous suivez les aventures de cette héroïne, passionnée de poissons rouges et d’écureuils, un jour tentée d’ouvrir un salon de thé, un autre jouant avec un loup comme on joue avec le feu. Mais pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ? Et son entourage supportera-t-il longtemps cette petite fille audacieuse ? Car désobéir, c’est parfois grandir. Pas facile d’explorer la vie… Alors accompagnons Sophie dans son enfance !Auteur: La Comtesse de SégurAvec : Agathe Quelquejay, Rémi Goutalier en alternance Solène Cornu, Alexandre Bidaud, Margaux Gorce Mise en scène : Mathieu Reverdy A partir de 4 ans Durée: 50 minutesPresse: «TT “Dans cette adaptation fine et moderne du roman de la Comtesse de Ségur, les petits héros ne sont jamais prétexte à caricature. Les deux comédiens interprètent avec justesse ces jolies saynètes où l’enfant apprend par lui-même à grandir.”» Télérama«**** “Excellente adaptation de la Comtesse de Ségur. Les bêtises de Sophie amusent toujours autant les enfants. Les épisodes du célèbre roman sont ici bien choisis, les comédiens jouent juste, la mise en scène fourmille de bonnes idées. C’est un spectacle à voir sans hésiter !”» La Muse Alexandre Bidaud, Mathieu Reverdy, Rémi Goutalier, Solène Cornu, Agathe Quelquejay, Margaux Gorce Mathieu Reverdy

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

ESSAION présente ce spectacle

Sophie pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ? Et son entourage supportera-t-il longtemps cette petite fille audacieuse ?

Un enfant, on dirait que c’est né pour faire des bêtises. Souvent, on pense aux garçons. Eh bien non. Cette fois-ci, c’est une fille.

Son prénom : Sophie ! Espiègle, inventive et souvent malicieuse, elle emprunte des chemins interdits, seule ou accompagnée de son cousin Paul, véritable garçon modèle, parfois influençable mais souvent raisonnable. Vous suivez les aventures de cette héroïne, passionnée de poissons rouges et d’écureuils, un jour tentée d’ouvrir un salon de thé, un autre jouant avec un loup comme on joue avec le feu. Mais pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ? Et son entourage supportera-t-il longtemps cette petite fille audacieuse ?

Car désobéir, c’est parfois grandir. Pas facile d’explorer la vie… Alors accompagnons Sophie dans son enfance !

Auteur: La Comtesse de Ségur

Avec : Agathe Quelquejay, Rémi Goutalier en alternance Solène Cornu, Alexandre Bidaud, Margaux Gorce

Mise en scène : Mathieu Reverdy

A partir de 4 ans

Durée: 50 minutes

Presse:

«TT “Dans cette adaptation fine et moderne du roman de la Comtesse de Ségur, les petits héros ne sont jamais prétexte à caricature. Les deux comédiens interprètent avec justesse ces jolies saynètes où l’enfant apprend par lui-même à grandir.”» Télérama

«**** “Excellente adaptation de la Comtesse de Ségur. Les bêtises de Sophie amusent toujours autant les enfants. Les épisodes du célèbre roman sont ici bien choisis, les comédiens jouent juste, la mise en scène fourmille de bonnes idées. C’est un spectacle à voir sans hésiter !”» La Muse

. EUR17.0 17.0 euros

Votre billet est ici