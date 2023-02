LES MALHEURS DE SOPHIE 6 NOUVELLES BETISES ESSAION – SALLE THEATRE, 24 février 2023, PARIS.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Un enfant, on dirait que c’est né pour faire des bêtises. Souvent, on pense aux garçons. Cette fois-ci, c’est une fille : Sophie ! Après des aventures étonnantes et audacieuses, la voici de retour pour 6 nouvelles bêtises particulièrement inventives : nous y retrouvons une poupée au destin tragique, des sourcils malmenés, des insectes, des volatiles, des rongeurs et des félins !A partir de 4 ansAuteur : La Comtesse de Ségur – adaptation et musique Nicolas Saulais Scénographie : Youm Gaubard Mise en scène : Mathieu Reverdy Avec : Agathe Quelquejay et Rémi Goutalier en alternance Margaux Gorce et Alexandre Bidaud. Scénographie : Youm Gaubard Durée : 50 min

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

