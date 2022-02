Les malheurs d’Anne-Sophie Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les malheurs d’Anne-Sophie Pau, 24 avril 2022, Pau. Les malheurs d’Anne-Sophie Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau 7 7 EUR La Politique est l’art de rendre les gens heureux… Pour atteindre ce noble but, il faut… il faut…

Moralement, c’est regrettable, mais politiquement, c’est souhaitable !

Ces deux répliques donnent le ton de ce joyeux vaudeville. Venez découvrir les dessous de la politique en général, et de la politique au féminin en particulier… Dérision, déraison, fiction, affliction, allusion, illusion, tout y passe, et, décliné au plan communal, c’est jouissif ! Toute ressemblance avec des faits passés, actuels ou futurs semble purement fortuite… C’est faux… C’est même une référence volontaire ! La Politique est l’art de rendre les gens heureux… Pour atteindre ce noble but, il faut… il faut…

