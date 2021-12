Les Maladroits : Joueurs – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 25 février 2022, Rezé.

2022-02-25 Représentations du 24 au 26 février 2022

Horaire : 20:00 21:20

16 € / 12 € (hors frais de réservation)
BILLETTERIES :
- sur www.lasoufflerie.org
- Billetterie de la Soufflerie, à l'auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
Représentations du 24 au 26 février 2022

Théâtre. La situation en Palestine évoquée par la compagnie nantaise Les Maladroits, qui renouvelle encore son théâtre d’objets, généreux, humaniste et ouvert sur le monde.Après « Frères » en 2016 et « Camarades » en 2018, « Joueurs » conclut une trilogie consacrée aux utopies et aux engagements. Un théâtre documenté et formellement très original, qui s’intéresse aujourd’hui à la Palestine, avec l’histoire de Youssef, Franco-palestinien qui a grandi en France et à qui son père n’a rien transmis de son pays. De la Palestine, il n’a conservé qu’un jeu d’échecs offert par son grand-père et cette phrase mystérieuse : « La Palestine, c’est comme les échecs. » Devenu plasticien après des études aux Beaux-Arts, Youssef décide de retrouver son grand-père en Palestine, accompagné de son meilleur ami Thomas. Rien ne se passe comme prévu et Thomas fait seul ce voyage à la rencontre d’un pays et d’une famille. Entre eux, le jeu d’échecs et ses figures, métaphores des relations familiales. Au coeur de la scénographie, l’atelier de Youssef, empli de bois et de matériaux de construction, est le lieu où tout se fabrique et s’invente. C’est aussi le lieu de l’inachevé et des essais, à l’image d’une région où tant de choses et de vies sont inlassablement construites, détruites, séparées. Texte, mise en scène et scénographie : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno WögerbauerJeu : Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto Durée : 1h20

Auditorium (L') – Rezé
Château de Rezé
Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/