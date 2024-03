Les maladies cardiovasculaires… Parlons-en ! Salle Polyvalente Retiers, mardi 2 avril 2024.

Les maladies cardiovasculaires… Parlons-en ! Conférence santé Mardi 2 avril, 20h15 Salle Polyvalente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T20:15:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T20:15:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Les maladies cardiovasculaires… Parlons-en !

Les Elus MSA du comité local de LA GUERCHE DE BRETAGNE organisent, en partenariat avec le Centre hospitalier de Vitré, le :

Mardi 2 avril 2024 à 20h15

Salle Polyvalente – RETIERS

(derrière la mairie, rue Victor Hugo)

Une réunion d’information et d’échanges sur les Maladies cardiovasculaires avec la participation du :

 Dr Catherine VIDAL, Chef de pôle Médecine-Urgences-Radiologie-Pharmacie, Praticien Hospitalier Cardiologue – CH de Vitré

Les maladies cardiovasculaires sont nombreuses. Elles regroupent les pathologies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. D’après le ministère de la Santé, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer et la première cause de mortalité chez les femmes après 65 ans. Par ailleurs, leur nombre a augmenté de plus de 25% depuis les années 2000 chez les femmes de moins de 65 ans. Chaque année, ce sont plus de 140 000 décès qui leur sont imputables.

Moment de rencontre et d’échanges, cette conférence de prévention santé sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives aux maladies cardiovasculaires, d’apporter son lot d’informations, d’interrogations, de conseils…

 Qu’est-ce qu’une maladie cardiovasculaire ?

 Quelles sont les trois grandes familles de maladies cardiovasculaires ?

 Quelles sont les maladies les plus rencontrées ?

 Quels sont les signes d’alerte, les symptômes de ces maladies ?

 Quels sont les facteurs de risques, les causes de ces maladies ?

 Quelles prises en charge pour les patients (médicales, thérapeutiques…) ?

 Comment prévenir l’apparition et/ou l’aggravation de ces pathologies ?

 Comment vivre au mieux avec ? …

