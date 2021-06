Les Makers face à la Covid-19 virtuel, 7 juin 2021-7 juin 2021, Ligné.

Pendant la première vague de l’épidémie mondiale de COVID-19 qu’a traversé la France en 2020, les makers ont su se réinventer et proposer des solutions pour venir en aide notamment auprès des soignants. C’est le sujet que Mr Bidouille, célèbre youtubeur, vous propose de découvrir lors du festival de robotique de Cachan co-organisé notamment par l’IUT Cachan et la Diagonale ˑ Université Paris-Saclay. La culture maker, (de l’anglais « Make it ») est une culture contemporaine pouvant s’apparenter à la culture « Do it Yourself » tournée vers la technologie et la création en groupe. Pour eux, l’impression 3D, l’électronique, la robotique et les machines-outils à commandes numériques n’ont aucun secret. Leur objectif ? Mettre à profit leurs connaissances et leur matériel pour trouver des solutions innovantes et fiables à moindre coût. Pendant la crise sanitaire, une grande mobilisation de leur part s’est fait ressentir. Fabrication de visières en injection plastique ou impression 3D, mise à disposition de plans et tutoriels en open source, attaches pour masques, ouvre-portes … Sont tant d’outils que des milliers de maker ont produits chacun dans leurs coin pour pallier le manque de ressources. Leur seule ambition lors de la création de ces objets ? Mettre leurs connaissances et moyens à profits. Dimitri alias Monsieur Bidouille sur youtube, a animé un groupe autour de la fabrication pendant cette période. Il propose dans cette conférence un retour d’expérience et quelques leçons qu’on peut en tirer. Comment organiser la solidarité en ligne ? Que peuvent faire les « makers » en temps de crise et quelles sont leurs limites ? Cela peut-il servir dans le futur ? Cette conférence est accessible à tous. Elle sera retransmise en direct sur la [chaîne YouTube du Festival.](https://www.youtube.com/channel/UCwxcXL4gn7oxhJI6JfMy61A)

