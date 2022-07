Les Maîtres de l’illusion, 8 avril 2023, .

Les Maîtres de l’illusion



2023-04-08 20:30:00 – 2023-04-08

Sur la même scène, six magiciens prestigieux et mondialement reconnus sont au programme de cette soirée pour un voyage hors du temps…

AEGON, spécialiste des lasers.

ARNO, de la poésie à la magie… il n’y a qu’un pas. Il nous propose un numéro de haut vol où les classiques de la magie côtoient des numéros plus audacieux et des créations originales.

NESTOR HATO, exceptionnel manipulateur de cartes, champion du monde.

ANTIOCHE et ZEGORA, un duo de magiciens attachants et détonants qui présentent, dans la pure tradition, leur numéro avec classe, sobriété, et une poésie propre à tout magicien…mais leur numéro dérive malgré eux.

MAG EDGARD avec sa compagnie : ce magicien a réussi à bousculer le monde du théâtre pour tous les publics avec l’intégration de techniques magiques innovantes.

ALEX LEKOUID sa mission : convertir le public au rire et à la dérision ! Il sera le guide de la soirée.

+33 5 59 22 44 66

Entractes Organisations

dernière mise à jour : 2022-07-02 par