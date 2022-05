Les Maisons des Illustres : des mémoires en mouvements Arbois, 9 juin 2022, Arbois.

Les Maisons des Illustres : des mémoires en mouvements Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois

2022-06-09 – 2022-06-09 Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame

Arbois Jura Arbois Jura

Jeudi 9 et vendredi 10 juin

Comment parler d’un illustre sur des territoires à géométrie plus

que variable et à notre époque du digital ? Comment aussi parler

des autres illustres qui, sur d’autres territoires, les ont enrichis et se

sont enrichis de eux ?

Rencontres : chercheurs / professionnels / publics

Jeudi 9 juin

09.00 – 09.35 : Que faire de nos Illustres ?

Conférences-discussions

09.40 – 10.00 : Mémoires et mouvements : une démarche

engageante.

10.00 – 10.45 : Mon beau label, mon pictogramme.

11.15 – 12.00 : Mon bel objet, ma relique.

12.15 – 14.15 : Buffet déjeunatoire (20€). Réservation au 03 84 66 11 72.

14.15 – 16.30 : Ateliers : L’intimité des Illustres et Le territoire des

Illustres,

16.30 – 17.45 : Communications – Territoires, Promotions, Médiations

Vendredi 10 juin

09.30 – 10.15 : Conférence : Ma belle marque, mon produit dérivé :

Pasteur et autres cas

10.15 – 10.45 : Rendu des ateliers

11.15 – 12.30 : Communications – Territoires, Promotions, Médiations

14.15 – 15.30 : Communications – Territoires, Promotions, Médiations

15.30 – 16.00 : Le jour d’après

Réservation conseillée

maisonarbois@terredelouispasteur.fr +33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2022/05/02/colloque-maisons-des-illustres-memoires-en-mouvements/

