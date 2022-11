Les Maisons de Pêcheurs en Lumière Artistique Cassis, 2 décembre 2022, Cassis.

Les Maisons de Pêcheurs en Lumière Artistique

Office de Tourisme de Cassis Oustau Calendal Quai Des Moulins Cassis Bouches-du-Rhône Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis

2022-12-02 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-01 23:00:00 23:00:00

Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis

Cassis

Bouches-du-Rhône

A Cassis, ce spectacle captivant et poétique met en scène un ciel étoilé, poissons de roche et poulpes, métiers anciens de la crèche provençale, toute l’identité et l’authenticité de Cassis et du Noël en Provence, cherchant à honorer toujours plus l’âme de Cassis.



Ce projet tient évidemment compte de la volonté de l’équipe municipale de réduire la consommation énergétique, lampes à LED et lasers peu énergivores, avec un meilleur rendement et sans temps de préchauffe.



Tous les soirs, à la tombée de la nuit, du 2 décembre au 2 janvier.

Chaque soir, du 2 décembre au 1er janvier, de 18h à 23h, le port de Cassis se pare d’effets lumineux originaux et surprenants, créés sur-mesure par Christian Salès de CS PROD Architectes des imaginaires (Lyon).

info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03 https://www.ot-cassis.com/

Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis Cassis

dernière mise à jour : 2022-11-22 par