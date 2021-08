Quimperlé Maison des Archers Finistère, Quimperlé Les maisons à pans de bois : une histoire inédite. Maison des Archers Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Maison des Archers, le samedi 18 septembre à 11:00 Gratuité pour tous / sur réservation :

Yannick Le Digol, dendrochronologue, présentera son métier ainsi que les résultats de l’étude de datation des maisons à pans de bois, commanditée par la Ville de Quimperlé et réalisée en avril 2021. Maison des Archers 7, Rue Dom Morice, 29300,Quimperlé Quimperlé Quartiers Sud-Ouest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

