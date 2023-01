LES MAIRES DE LA COMMUNE PAR BERNARD BERTHO La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Les maires de la commune, de Saint-Pierre d’Escoublac à La Baule-Escoublac

par Bernard Bertho

De 1790 à 2021, une trentaine de maires se sont

succédé dans la commune, accomplissant un

ou plusieurs mandats. Parfois, leur mandat ne

s’est pas achevé en raison du décès ou de la

démission.

Bernard Bertho, lui-même adjoint au maire de

La Baule-Escoublac de 1995 à 2001, évoquera

ces maires qui ont laissé leur empreinte et

façonné la ville. Il émaillera son propos de

nombreuses anecdotes. le.relais.culturel.44500@gmail.com http://www.relaisculturel.wixsite.com/home Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac

