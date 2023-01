Les mains vertes du coeur – Le Jardin de Narassauria Alvimare Alvimare Alvimare Catégories d’Évènement: Alvimare

Seine-Maritime

Les mains vertes du coeur – Le Jardin de Narassauria Alvimare, 24 juin 2023, Alvimare Alvimare. Les mains vertes du coeur – Le Jardin de Narassauria 15 Route de Bellefosse Alvimare Seine-Maritime

2023-06-24 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-25 18:00:00 18:00:00 Alvimare

Seine-Maritime Alvimare Dans le cadre des Mains Vertes du Cœur, des jardins privés remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement au profit de la fondation Charles Nicolle qui agit en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves. Vous aurez le plaisir de découvrir le jardin de Narassauria, composé d’arbres traditionnels, de 130 arbustes, de 75 variétés d’hydrangéas, de 80 variétés de roses et de 150 vivaces différentes ! Rencontrez également Jacques Gricourt, créateur des objets insolites en acier exposés dans le jardin. Dans le cadre des Mains Vertes du Cœur, des jardins privés remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement au profit de la fondation Charles Nicolle qui agit en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves. Vous aurez le plaisir de découvrir le jardin de Narassauria, composé d’arbres traditionnels, de 130 arbustes, de 75 variétés d’hydrangéas, de 80 variétés de roses et de 150 vivaces différentes ! Rencontrez également Jacques Gricourt, créateur des objets insolites en acier exposés dans le jardin. contact@lesmainsvertesducoeur.fr https://jardindenarassauria.pagesperso-orange.fr/ Alvimare

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Alvimare, Seine-Maritime Autres Lieu Alvimare Adresse 15 Route de Bellefosse Alvimare Seine-Maritime Ville Alvimare Alvimare lieuville Alvimare Departement Seine-Maritime

Alvimare Alvimare Alvimare Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alvimare-alvimare/

Les mains vertes du coeur – Le Jardin de Narassauria Alvimare 2023-06-24 was last modified: by Les mains vertes du coeur – Le Jardin de Narassauria Alvimare Alvimare 24 juin 2023 15 Route de Bellefosse Alvimare Seine-Maritime Alvimare Alvimare Seine-Maritime seine-maritime

Alvimare Alvimare Seine-Maritime