Les mains vertes du coeur : Le Clos du Paon Montigny, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montigny.

Les mains vertes du coeur : Le Clos du Paon 2021-06-19 – 2021-06-20

Montigny 76380

Ce jeune jardin a commencé à être planté en 2014 et renferme déjà plus de 1500 plantes dont la collection nationale de géraniums vivaces, référencée par le CCVS (Conservatoire des collections végétales spécialisées).

Dominique, vous fera partager sa passion des plantes et des jardins, passion des voyages botaniques et de l’histoire de ces hommes à l’origine de l’introduction de tant de plantes.

Balade bucolique assurée entre geraniums, rosiers, arbres et arbustes de Chine ou d’ ailleurs.

La visite commentée du jardin se fera sur Réservation (par tél. ou par mail dr.evrard@wanadoo.fr), en groupe à 10h et 16h les samedi 19 et dimanche 20 juin 2021.

Chaque visite sera limitée à 20 personnes.

Le portail sera fermé entre deux visites. Port du masque à partir de 10 personnes.

Prix d’entrée libre

+33 6 07 33 64 51

