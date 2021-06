Les mains vertes du coeur : La maison à la Girouette Montigny, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montigny.

Les mains vertes du coeur : La maison à la Girouette 2021-06-19 – 2021-06-20

Montigny 76380 Montigny

Nous jardinons depuis 20 ans dans ce jardin du 18ème siècle de 3000m².

Plus de 600 variétés de plantes dont de nombreux rosiers, hydrangéas, graminées ou autres vivaces installées dans le décor d’ifs et de buis anciens.

L’ensemble fait écrin à la maison typiquement normande dominée par sa grande girouette.

Comme au 18ème siècle, le jardin comprend des parties ornementales et des cultures vivrières : potager, serre, verger.

On y cultive aussi la biodiversité : 40 espèces d’oiseaux, 30 espèces de papillons, 8 de libellules… résultat d’un jardinage au naturel et de la multiplication des biotopes

Prix d’entrée libre

+33 6 64 97 98 38

