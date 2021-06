Les mains vertes du coeur : La Grange Pissy-Pôville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Pissy-Pôville.

Les mains vertes du coeur : La Grange 2021-06-19 – 2021-06-20

Pissy-Pôville 76360 Pissy-Pôville

Nous avons acquis en 2008 une maison ancienne dont le beau terrain n était pas planté.

Passionnés de jardinage, nous avons couru pépinières et fêtes des plantes pour en faire un havre de verdure,

pour nous-mêmes, mais aussi pour toute une faune qui y a pris ses quartiers et ne le déserte plus :

oiseaux, hérissons, abeilles, papillons, et une multitude d autres insectes.

Peu de plantes annuelles car 3000 m2 bien plantés demandent une présence importante, mais arbres, arbustes et vivaces se partagent le territoire.

La multiplicité des variétés permet des floraisons échelonnées en toute saison, mettant en valeur les feuillages et écorces de toute sorte que l on découvre au fil de la promenade.

Prix d’entrée libre

+33 2 35 34 57 73

