Les mains vertes du coeur – En terres d’Arelaune Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Catégories d’Évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime

Les mains vertes du coeur – En terres d’Arelaune Arelaune-en-Seine, 20 mai 2023, Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine. Les mains vertes du coeur – En terres d’Arelaune 566 Hameau du bourg l’Abbé Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

2023-05-20 – 2023-05-21 Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime Arelaune-en-Seine Dans le cadre des Mains Vertes du Cœur, des jardins privés remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement au profit de la fondation Charles Nicolle qui agit en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves. Ouverture du jardin à l anglaise coloré parfumé, parcours poétique, bassins, spirale aromatique, plantes médicinales, parcours pieds nus, potagers aux légumes anciens méconnus , verger sauvage exotiques. Nombreux petits coins de repos

Collections de roses et ronces. Entrée sous sous forme de dons (déduction fiscale) au profit de la fondation Charles Nicolle. Les jardiniers partagent leurs passions en échanges et conseils divers.

Vente de céramiques faites maison. Vente de savons shampoing déo… (saponification à froid) tous types de peau … Savonnière Estelle Guérin. Nous espérons vous voir nombreux. Une boisson vous sera offerte. Dans le cadre des Mains Vertes du Cœur, des jardins privés remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement au profit de la fondation Charles Nicolle qui agit en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves. Ouverture du jardin à l anglaise coloré parfumé, parcours poétique, bassins, spirale aromatique, plantes médicinales, parcours pieds nus, potagers aux légumes anciens méconnus , verger sauvage exotiques. Nombreux petits coins de repos

Collections de roses et ronces. Entrée sous sous forme de dons (déduction fiscale) au profit de la fondation Charles Nicolle. Les jardiniers partagent leurs passions en échanges et conseils divers.

Vente de céramiques faites maison. Vente de savons shampoing déo… (saponification à froid) tous types de peau … Savonnière Estelle Guérin. Nous espérons vous voir nombreux. Une boisson vous sera offerte. contact@lesmainsvertesducoeur.fr +33 6 50 82 01 25 https://enterresdarelaune.monsite-orange.fr/ Arelaune-en-Seine

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Arelaune-en-Seine Adresse 566 Hameau du bourg l'Abbé Arelaune-en-Seine Seine-Maritime Ville Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine lieuville Arelaune-en-Seine Departement Seine-Maritime

Les mains vertes du coeur – En terres d’Arelaune Arelaune-en-Seine 2023-05-20 was last modified: by Les mains vertes du coeur – En terres d’Arelaune Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine 20 mai 2023 566 Hameau du bourg l'Abbé Arelaune-en-Seine Seine-Maritime Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime seine-maritime

Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime