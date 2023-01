Les Mains Vertes du Coeur – A Foison Saint-Nicolas-de-la-Taille, 24 juin 2023, Saint-Nicolas-de-la-Taille Saint-Nicolas-de-la-Taille.

Les Mains Vertes du Coeur – A Foison

1 Sente Foison Saint-Nicolas-de-la-Taille Seine-Maritime

2023-06-24 – 2023-06-25

Saint-Nicolas-de-la-Taille

Seine-Maritime

Saint-Nicolas-de-la-Taille

Dans le cadre des Mains Vertes du Coeur, des jardins privés remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement au profit de la fondation Charles Nicolle qui agit en faveur des enfants atteints de maladies auto-immunes graves.

Présentation par les propriétaires :

Ce jardin, en plein centre d un village, a été créé en 1992.

D abord, 1000 m2 avec des massifs d annuelles cultivées dans la serre et un bassin qui est venu apporter de la vie.

Puis, en 2003, achat de 2000 m2 aménagés en espace paysager.

Les arbres et arbustes cotoient de nombreuses vivaces et quelques annuelles égaient des pots disséminés parmi les massifs.

J ai besoin de cet endroit où je me ressource et oublie tous mes petits soucis.

Alors, c est avec un immense plaisir que j aimerais vous le faire découvrir

contact@lesmainsvertesducoeur.fr https://aubonheurdesmerles.pagesperso-orange.fr/#xl_xr_page_index

Saint-Nicolas-de-la-Taille

